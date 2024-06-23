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Сегодня, 11:04

В махачкалинском «Динамо» поблагодарили Бердыева за работу в клубе

Виктория Кравченко
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Махачкалинское «Динамо» попрощалось с Курбаном Бердыевым. 22 июня специалист возглавил «Туран» из азербайджанской Премьер-лиги.

«Сегодня мы хотим сказать огромное спасибо вам, Курбан Бекиевич! За то, что помогли «Динамо» впервые в его истории выйти в элитный дивизион, за то, чему научили наших игроков — а научили многому, иначе был бы невозможен итоговый успех», — говорится в сообщении пресс-службы.

71-летний тренер возглавлял махачкалинское «Динамо» с июля 2023 года по февраль 2024-го. В апреле этого года Бердыев стал советником президента клуба.

ФК Динамо (Махачкала)
Курбан Бердыев
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