В махачкалинском «Динамо» поддержали подготовку законопроекта о возвращении пива на стадионы

13 ноября, 20:30
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о ситуации с возвращением пива на стадионы.
«Нормально смотрю на это. Ведь здесь ничего нового, это уже проверенная вещь. В Европе нигде это не запрещено. Хотим мы того или нет, футбол — это одновременно вид спорта и бизнес. Чем дальше, тем этого бизнеса больше. Так что я поддерживаю это решение. Знаете, была в свое время команда от бывшего секретаря ЦК КПСС Лигачева вырубать все виноградники. И к чему это привело? Просто надо уметь делать это все цивилизованно. Думаю, РФС и РПЛ смогут это сделать», — сказал Гаджиев «СЭ».
Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев сообщил «СЭ» о готовности рассмотреть законопроект о возвращении пива на стадионы во втором чтении.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.
Ж и в о й
Рамзан Ахматович из соседней республики тоже наверняка двумя руками за?)
14.11.2025
Ратель
Агарянской республике-то что за печаль? У них же не пьют!
14.11.2025
ЗГ из БАНИ
Ну если Махачкала ЗА,остальным должно быть как минимум пофиг!)
14.11.2025
Petr Bitkin
Сашка жжёт. Зарабатывает. Продвигается. :) "... она ещё сказала, что волю дядюшки не ей менять, и, коль прикажет он - пойдёт она за зверя... ведь дрессируют даже медведей " (с) Александр Гладков.
13.11.2025
100% Информация//
13.11.2025
Valekka
В Дагестане пиво на стадион?! Большей чуши в СЭ за последние 5 лет не читал! :thinking::thumbsdown:
13.11.2025