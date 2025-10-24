В махачкалинском «Динамо» рассказали, как удалось вернуть Зиновича из белорусской армии

24 октября, 18:23
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» объяснил, как клуб смог вернуть полузащитника Кирилла Зиновича, ранее находившегося в расположении вооруженных сил Белоруссии.
«Мы никого не вытаскивали. Зинович у нас на контракте, и руководство Минспорта Белоруссии оказало содействие. Кирилл является кандидатом в национальную сборную. А у них есть свои привилегии. Он прошел месячную переподготовку, и все», — сказал Гаджиев «СЭ».
22-летний Зинович в нынешнем сезоне провел за дагестанский клуб 6 матчей во всех турнирах.
Степочкин
Ну хоть так. Мужик!)) У нас большинство футболистов автомат только в музеях ВОВ видели.
24.10.2025