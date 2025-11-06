В махачкалинском «Динамо» считают, что Fan ID нужно ввести в других видах спорта, кроме футбола

Генеральный директор «Динамо» (Махачкала) Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова министра спорта РФ Михаила Дегтярева о Fan ID.

Ранее Дегтярев на форуме «Россия — спортивная держава» заявил, что вопрос об отмене Fan ID не рассматривается.

«Министерство спорта занимается этим. Они регулятор этого. Если они говорят, что закон будет расширяться, то мы можем только с ними согласиться. Хотелось бы, чтобы футбол не оставался в одиночестве с Fan ID. Другие виды спорта тоже надо поддерживать как-то. Так было бы логичнее. Наверное, это как-то так должно работать», — сказал Газизов «СЭ».

С 2022 года система Fan ID распространяется на матчи РПЛ и финал Кубка страны.