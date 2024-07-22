В махачкалинском «Динамо» заявили, что не будут подавать протест на судейство Егорова

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил что клуб не собирается подавать протест по итогам матча 1-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

Судьи отменили второй гол «Динамо», который на 87-й минуте забил защитник Максим Храмцов. Главным арбитром встречи был Егор Егоров.

«Мы не будем подавать протест. Может, у Газизова другое мнение и он меня переубедит. Но я думаю, что подавать протест не стоит. Другое дело, что можно обратиться к друзьям-экспертам, которые лучше разбираются в судействе, чем мы, чтобы они нам подсказали, было ли решение об отмене гола обоснованным. Нас смущает, что судья не пошел смотреть эпизод. Когда назначали нам пенальти, он же пошел. Так и в этом случае иди посмотри. Но в любом случае, думаю, это не та ситуация, чтобы просить комиссию ее рассматривать», — приводит «РБ Спорт» слова Гаджиева.

В следующем туре махачкалинцы 28 июля в гостях встретятся с «Краснодаром».