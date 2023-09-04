В «Маккаби Хайфа» опровергли возможный переход нападающего Пьеро в РПЛ

В пресс-службе «Маккаби Хайфа» ответили на вопрос «СЭ» о возможном переходе нападающего Фратсди Пьеро в РПЛ.

«Пьеро — игрок «Маккаби Хайфа», он не уйдет в другую команду», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее о возможности перехода сообщило издание metaratings.ru

На счету нападающего за израильский клуб 19 голов и девять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость Пьеро составляет 2 миллиона евро.