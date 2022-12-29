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Сегодня, 11:06

В «Маккаби» назвали спекуляцией информацию об уходе тренера Ивича в «Краснодар»

Константин Белов
Корреспондент
Владимир Ивич.
Фото Global Look Press
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Пресс-атташе «Маккаби» из Тель-Авива Омер Ронен прокомментировал «СЭ» слухи о возможном уходе главного тренера Владимира Ивича из клуба.

Ранее появилась информация о том, что Ивич может стать новым главным тренером «Краснодара».

«Ивич уйдет после 3 января из нашего клуба в «Краснодар»? Мы не реагируем на слухи и спекуляции прессы», — сказал Амер «СЭ».

28 декабря сообщалось, что «Краснодар» может выплатить «Маккаби» компенсацию в размере 500 тысяч евро за досрочный уход Ивича из клуба, а зарплата специалиста в России составит около 2 миллионов евро за сезон.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Маккаби (Тель-Авив)
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