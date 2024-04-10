В «Маккаби» назвали спекуляцией новость о возможном интересе к защитнику «Динамо» Дасе

В пресс-службе «Маккаби» из Тель-Авива ответили на вопрос «СЭ», что израильский клуб в ближайшее время может предложить контракт защитнику «Динамо» Эли Дасе.

Ранее издание «РБ Спорт» сообщило, что клуб из Израиля пристально следит за ситуацией 31-летнего защитника с «Динамо».

«Клуб следит за Эли Дасой и скоро предложит ему долгосрочный контракт? Мы не реагируем на слухи и спекуляции прессы», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

В текущем сезоне Даса провел 16 матчей в составе «Динамо», сделал 1 результативную голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,8 миллиона евро.