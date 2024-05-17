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Сегодня, 20:22

В «Маккаби» сообщили, что не получали предложений от «Спартака» по Джаберу

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Исполнительный директор «Маккаби» из Хайфы Ицик Овадия в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника команды Махмуда Джабера в «Спартак».

Ранее сообщалось, что в подписании 24-летнего хавбека заинтересован новый главный тренер красно-белых Деян Станкович.

«Мы не получали никаких предложений относительно Махмуда Джабера», — сказал Овадия «СЭ».

Джабер выступает за «Маккаби» из Хайфы с июня 2021 года. Всего за клуб он провел 87 матчей, забил 4 гола и отдал 10 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джабера в 800 тысяч евро.

Футбол
РПЛ
ФК Маккаби (Хайфа)
ФК Спартак (Москва)
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