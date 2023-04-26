В Министерстве спорта поддержали возвращение пива на стадионы

Сегодня, 11:56
Заместитель министра спорта РФ Андрей Федоров сообщил, что пиво могут вернуть для продажи на стадионах российских футбольных клубов.
«Есть позиции, которые поддерживают законопроект, есть позиции с противоположной стороной. По линии Минспорта мы исходим от указа президента РФ, что нужно находить новые источники финансирования спорта, детско-юношеского спорта. Если эти задачи будут решатся по линии этого законопроекта — это абсолютный плюс. По линии Минспорта позиция была всегда позитивная, считаем, что это на пользу. Всегда возникала дискуссия по вопросам обеспечения безопасности, все это пересекалось с введением карты болельщика.
Можем сказать, что уровень обеспечения безопасности будет функционировать на крупнейших стадионах, это плюс, который позволяет на нынешнем этапе перейти к вопросу реализации продажи пива на стадионах. Считаем, что это важнейшая задача — поиск новых доходов», — сказал Федотов.
Продажа и употребление пива на российских стадионах были ограничены в 2005 году. Запрет в качестве эксперимента был временно снят на матчах чемпионата мира 2018 года, однако затем снова введен.