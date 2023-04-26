В Министерстве спорта поддержали возвращение пива на стадионы

Заместитель министра спорта РФ Андрей Федоров сообщил, что пиво могут вернуть для продажи на стадионах российских футбольных клубов.

«Есть позиции, которые поддерживают законопроект, есть позиции с противоположной стороной. По линии Минспорта мы исходим от указа президента РФ, что нужно находить новые источники финансирования спорта, детско-юношеского спорта. Если эти задачи будут решатся по линии этого законопроекта — это абсолютный плюс. По линии Минспорта позиция была всегда позитивная, считаем, что это на пользу. Всегда возникала дискуссия по вопросам обеспечения безопасности, все это пересекалось с введением карты болельщика.

Можем сказать, что уровень обеспечения безопасности будет функционировать на крупнейших стадионах, это плюс, который позволяет на нынешнем этапе перейти к вопросу реализации продажи пива на стадионах. Считаем, что это важнейшая задача — поиск новых доходов», — сказал Федотов.

Продажа и употребление пива на российских стадионах были ограничены в 2005 году. Запрет в качестве эксперимента был временно снят на матчах чемпионата мира 2018 года, однако затем снова введен.