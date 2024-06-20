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Сегодня, 13:59

В минском «Динамо» объяснили, почему отказались от товарищеского матча со «Спартаком»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко в разговоре с «СЭ» объяснил, почему клуб отклонил предложение «Спартака» о проведении товарищеского матча.

Ранее о возможном проведении матча сообщало издание «РБ Спорт».

«Со стороны «Спартака» было официальное предложение о проведении товарищеского матча, но надо учитывать, что мы играем в квалификации Лиги чемпионов. В первом квалификационном раунде нам попался армянский «Пюник», поэтому у нас 10 и 17 июля пройдут матчи. Если мы проходим «Пюник», то нам предстоят игры второго квалификационного раунда. Если вдруг не проходим, то попадаем в Лигу конференций и играем во втором раунде квалификации. Поэтому никак не получается сыграть», — сказал Скрипченко «СЭ».

В минувшем сезоне «Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые завершали сезон под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича.

ФК Динамо (Минск)
ФК Спартак (Москва)
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