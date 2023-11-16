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Сегодня, 17:17

В Минспорте рассказали о ходе работы по возвращению пива на российские стадионы

Алина Савинова
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Первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров ответил на вопрос по поводу работы над законом о возвращении пива на стадионы.

«Известно ли, когда будут обсуждать возвращение пива на стадионы? В работе пока, дату не назову. В чем там проблема? Это технические вопросы, идет обсуждение технических деталей реализации. Закон же не просто принять, его же потом реализовывать нужно. Для того чтобы он работал, идет обсуждение всех деталей», — приводит ТАСС слова Кадырова.

Продажа и употребление пива на российских стадионах были ограничены в 2005 году. Запрет был временно снят на матчах чемпионата мира 2018 года, однако затем снова введен. В мае 2022-го правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5 процента при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что организация провела работу, по результатам которой все субъекты принятия решений, кроме одного, поддержали идею возвращения пива на стадионы. По его словам, в РФС надеются, что Госдума весной рассмотрит этот вопрос.

Источник: https://tass.ru/sport/19300643
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