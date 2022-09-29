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29 сентября, 15:01

В «Монце» заявили, что не интересуются Андреем Мостовым

Микеле Антонов
,  
Артем Бухаев
Андрей Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный директор «Монцы» Филипо Антонелли в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об интересе клуба к игроку «Зенита» Андрею Мостовому.

— Это неправда, мы не интересуемся Мостовым, — сказал Антонелли «СЭ».

Интерес клуба к 24-летнему россиянину опроверг и генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани.

— Интересен ли «Монце» Мостовой?

— Нет, — ответил Галлиани.

В сезоне-2022/23 Мостовой забил 5 голов и сделал 2 результативных передачи в 13 матчах за «Зенит». Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца июня 2024 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает Мостового в 3,5 миллиона евро.

Ранее спортивный директор «Лацио» Игли Таре также опроверг интерес к россиянину со стороны итальянского клуба.

Андрей Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Монца
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