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Сегодня, 13:10

В Московской области прошло чествование Юрия Гаврилова

Игорь Рабинер
Обозреватель
Юрий Гаврилов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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В подмосковном поселке Томилино на стадионе «Урожай» прошло чествование выдающегося полузащитника «Спартака», «Динамо» и сборной СССР Юрия Гаврилова, недавно отметившего 70-летний юбилей.

В присутствии футболистов, выступавших с ним за «Динамо», «Спартак», «Локомотив», «Асмарал», «Интеррос», «Сатурн», состоялся детский турнир футбольных школ Люберецкого округа и гала-матч команды друзей Гаврилова и ФК «Люберцы».

Юбиляру вручили две посвященные ему картины. Праздник под патронатом местных властей провели ветераны футбола Люберец и известный организатор ветеранского футбола Владимир Малахов, при участи которого проходило немало турниров, посвященных, в частности, Федору Черенкову.

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