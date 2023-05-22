В Москве после матча ЦСКА со «Спартаком» 10 человек доставили в полицию за драку

В правоохранительных органах сообщили, что после матча 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (2:1) 10 человек доставлены в отдел полиции за драку в кафе в центре Москвы.

«Инцидент произошел в кафе в центре Москвы после футбольного матча ЦСКА — «Спартак». Между мужчинами произошло разногласие, которое переросло в драку. В отдел полиции за нарушение общественного порядка доставлены 10 человек», — сказал собеседник ТАСС.

В ГУ МВД подтвердили, что в результате инцидента за медицинской помощью никто не обращался.