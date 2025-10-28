Видео
28 октября, 12:47

В Москве состоялась церемония прощания с бывшим футболистом «Торпедо» Шустиковым

Сергей Ярошенко

В храме Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове прошла церемония прощания с бывшим защитником «Торпедо» Виктором Шустиковым, сообщает ТАСС.

На прощании присутствовали футболисты и тренерский штаб «Торпедо», родственник Шустикова Сергей, бывший игрок «Торпедо» Николай Савичев, экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов, председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович, президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян и другие.

О смерти Шустикова стало известно 23 октября. Он умер на 87-м году жизни после продолжительной болезни.

Виктор Шустиков.Человек с лицом гладиатора, последний, кто знал правду о «деле Стрельцова». Памяти Виктора Шустикова

Шустиков играл в «Торпедо» в 1958-1972 годах, он является обладателем рекорда по количеству проведенных за клуб матчей (427). В 1963 и 1964 годах признавался лучшим игроком сезона. В 1960 и 1965 годах вместе с «Торпедо» выигрывал чемпионат СССР.

В 1974-1980 годах Шустиков работал в тренерском штабе «Торпедо», а в 1984-1990 годах — в клубной академии.

Источник: ТАСС
1

  • AlAr

    Вечная память и вечный покой…

    28.10.2025

    Виктор Шустиков
    Футбол
    ФК Торпедо (Москва)
