КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:04

В нападающем «Спартака» Николсоне заинтересованы европейские клубы

Алина Савинова
Форвард «Спартака» Шамар Николсон.
Шамар Николсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Ямайским форвардом «Спартака» Шамаром Николсоном интересуются несколько европейских клубов. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, московский клуб готов рассмотреть предложения о трансфере Николсона в размере 5-6 миллионов евро этим летом. В «Спартаке» рассматривают как продажу, так и аренду футболиста с опцией последующего выкупа. Однако отмечается, что сам Николсон пока не хочет идти на значительное снижение зарплаты.

Ямайский нападающий перешел в «Спартак» из «Шарлеруа» в январе 2022 года за 8 миллионов евро. В текущем сезоне он сыграл 23 матча за красно-белых, в которых отметился 4 голами и 2 результативными передачами.

Соглашение Николсона с московским клубом рассчитано до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6,5 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/nikolsonom-interesuyutsya-evropeiskie-kluby-forvard-spartaka-poka-ne-gotov-idti-na-snizhenie-zarplaty-247543/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
6
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Ян Непомнящий проиграл Дин Лижэню на тай-брейке в матче за мировую шахматную корону
Федоров непобедим в плей-офф. Пришло время тренировать в НХЛ?
The Guardian указала на беспокойство Запада из-за неготовности ВСУ к наступлению
Посольство РФ заявило о разрушении сотрудничества с Финляндией
В США женщину обвинили в торговле человеческими останками
Гутерриш направил в Судан своего заместителя по гумвопросам
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
Шалимов прокомментировал момент с пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче с «Зенитом»
Шалимов считает, что «Динамо» могло сыграть сильнее в юбилейном матче
Нагорных связал результативность Дзюбы с креативностью и талантом футболиста
Нагорных рассказал, где пройдут летние сборы «Локомотива»
Батчи: «Сперцян — отличный футболист, у которого есть все качества, чтобы перейти в европейский клуб»
Галактионов допустил, что Пиняев успеет восстановиться к матчу против «Сочи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дзюба сообщил, что хотел бы принять участие в шоу «Что было дальше»

Батчи: «Сперцян — отличный футболист, у которого есть все качества, чтобы перейти в европейский клуб»