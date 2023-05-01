В нападающем «Спартака» Николсоне заинтересованы европейские клубы

Ямайским форвардом «Спартака» Шамаром Николсоном интересуются несколько европейских клубов. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, московский клуб готов рассмотреть предложения о трансфере Николсона в размере 5-6 миллионов евро этим летом. В «Спартаке» рассматривают как продажу, так и аренду футболиста с опцией последующего выкупа. Однако отмечается, что сам Николсон пока не хочет идти на значительное снижение зарплаты.

Ямайский нападающий перешел в «Спартак» из «Шарлеруа» в январе 2022 года за 8 миллионов евро. В текущем сезоне он сыграл 23 матча за красно-белых, в которых отметился 4 голами и 2 результативными передачами.

Соглашение Николсона с московским клубом рассчитано до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6,5 миллиона евро.