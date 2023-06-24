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Сегодня, 11:40

В «Нефтчи» сомневаются в участии в турнире в Санкт-Петербурге в связи с политической ситуацией в России

Константин Белов
Корреспондент
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Пресс-атташе «Нефтчи» Рустам Аллахвердиев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об участии клуба в товарищеском турнире в Санкт-Петербурге в связи политической ситуацией в России.

«Мы пока не знаем будем ли участвовать на товарищеском турнире в Санкт-Петербурге. Мы в ближайшее время поговорим с организаторами турнира. После этого клуб примет окончательное решение», — прокомментировал Аллахвердиев «СЭ» ситуацию вокруг Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер».

Режим КТО был введен в Москве, Московской и Воронежской областях.

Футбол
ФК Нефтчи
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