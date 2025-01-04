В Нидерландах назвали сюрпризом возможное возвращение Промеса в Россию

Нидерландский журналист Ерун Каптейнс прокомментировал «СЭ» новость о возможном возвращении экс-футболиста «Спартака» Квинси Промеса в Россию.

Ранее «СЭ» сообщил, что следующее слушание по делу Промеса в суде ОАЭ должно состояться в конце января. С высокой долей вероятности после этого заседания Квинси будет разрешено покидать территорию страны.

«В Нидерландах тотальная тишина по вопросу Квинси Промеса. Его возможное возвращение в Россию? Это стало бы сюрпризом», — сказал Каптейнс «СЭ».

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. После зимних сборов команды в прошлом сезоне его задержали в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. Футболист на родине проходит обвиняемым по двум делам — о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков.

Осенью 2024 года 33-летний нидерландец присоединился к клубу из второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед».