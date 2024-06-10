В Нидерландах не исключили возможности перехода Депая в РПЛ

Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс в разговоре с «СЭ» допустил, что нападающий «Атлетико» Мемфис Депай может перейти в РПЛ.

«Ничего не слышал об интересе к Депаю из России. Но это вполне возможно. Он станет свободным агентом», — сказал Каптейнс «СЭ».

Контракт 30-летнего Депая с «Атлетико» заканчивается 30 июня 2024 года. В сезоне-2023/24 ла лиги голландец провел 23 матча, забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу.

Ранее Квинси Промес заявил «СЭ», что возможен трансфер форварда в «Спартак». Нападающий красно-белых является другом Депая. Они вместе играли за сборную Нидерландов, а также имеют в активе несколько совместных песен и клипов.

Константин Передерий