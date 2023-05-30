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Сегодня, 20:33

В Нидерландах не стало неожиданностью рассмотрение судом дела Промеса о контрабанде наркотиков

Микеле Антонов
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Голландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс в комментарии для «СЭ» рассказал о последствиях, которые могут грозить нападающему «Спартака» Квинси Промесу после обвинений в контрабанде наркотиков.

30 мая стало известно, что прокуратура Нидерландов предъявила Промесу обвинение в контрабанде наркотиков.

«Он может быть приговорен, но с ним ничего не сделают, пока он в России. Это возможно только при возвращении в Нидерланды или в случае, если он окажется в стране, которая имеет дипломатические отношения с Нидерландами. Зависит от решения суда. Они еще не вынесли приговор. Велик риск реального срока. В Нидерландах не стало неожиданностью рассмотрения дела о наркотиках. Единственная новая информация заключается в том, что Промесу нужно будет предстать перед судом за дело о контрабанде», — сказал Каптейнс «СЭ».

В текущем сезоне 31-летний голландец провел 36 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 10 результативных передач. Он вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.

Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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