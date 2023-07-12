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Сегодня, 10:21

В Нидерландах подтвердили интерес «Фейеноорда» к Захаряну

Микеле Антонов
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Голландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс в комментарии «СЭ» рассказал о ситуации с возможным трансфером полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Фейеноорд».

В среду, 12 июля, журналист Фабрицио Романо сообщил, что нидерландский клуб может подписать 20-летнего россиянина этим летом.

«Мой коллега, который следит за «Фейеноордом», подтверждает: Захарян — серьезный кандидат на усиление для клуба. Команда ищет «десятку», потому что не может позволить себе Шиманьски. Заплатить за Захаряна для клуба не должно стать проблемой», — сказал Каптейнс «СЭ».

В сезоне-2022/23 Захарян забил 5 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает хавбека в 15 миллионов евро.

Летом 2022 года футболист был близок к переходу в «Челси», но сделка сорвалась из-за проблем с оплатой трансфера.

Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Фейеноорд
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