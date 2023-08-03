В Нидерландах рассказали, почему трансфер Захаряна в ПСВ маловероятен

Голландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал «СЭ» информацию об интересе ПСВ к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

«Да, такая информация в местных СМИ есть. Пишут, что ПСВ его рассматривает, но предложение еще не сделал. У других кандидатов на эту позицию шансов перейти в клуб больше, чем у Захаряна. Главный из них — полузащитник «Милана» Шарль де Кетеларе. Почему больше шансов? В принципе сейчас сложно устроить трансфер из РПЛ в Европу в финансовом плане, плюс политическая ситуация все усложняет», — сказал Каптейнс «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Страсбур» предложил за Захаряна 10 миллионов евро, но «Динамо» не приняло эти условия, поскольку хочет получить 15 миллионов.

В текущем сезоне Захарян отметился одним голом и одной результативной передачей в трех матчах за бело-голубых.

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