Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:36

В Нидерландах рассказали, почему трансфер Захаряна в ПСВ маловероятен

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Голландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал «СЭ» информацию об интересе ПСВ к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

«Да, такая информация в местных СМИ есть. Пишут, что ПСВ его рассматривает, но предложение еще не сделал. У других кандидатов на эту позицию шансов перейти в клуб больше, чем у Захаряна. Главный из них — полузащитник «Милана» Шарль де Кетеларе. Почему больше шансов? В принципе сейчас сложно устроить трансфер из РПЛ в Европу в финансовом плане, плюс политическая ситуация все усложняет», — сказал Каптейнс «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Страсбур» предложил за Захаряна 10 миллионов евро, но «Динамо» не приняло эти условия, поскольку хочет получить 15 миллионов.

В текущем сезоне Захарян отметился одним голом и одной результативной передачей в трех матчах за бело-голубых.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК ПСВ
8
Обсудить
Читайте также
Дубль Месси помог «Интер Майами» обыграть «Орландо Сити» в 1/16 финала Кубка лиг
Дэвис и Смолкин выиграли турнир в Лейк-Плэсиде
Посол Китая в РФ допустил начало новой холодной войны из-за НАТО
Артиллеристы ВС РФ сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении
На Украине заявили об отсутствии графика наступления
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Захарян из «Динамо» в «Челси»: почему игрок не перешел ни летом, ни зимой
«Динамо» готово продать Захаряна за 12 миллионов евро плюс 3 бонусами
ПСВ готов заплатить за Захаряна 12 миллионов евро
«Страсбур» предлагает за Захаряна 10 миллионов евро, «Динамо» хочет 15
На Захаряна, кроме «Лацио», претендуют также «Страсбур» и «Дженоа»
Личка отреагировал на интерес «Лацио» к Захаряну
Источник: «Фейеноорд» заинтересован в подписании Захаряна
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
Адамов рассказал об отличиях «Зенита» и «Краснодара»
Семак рассказал, что думает о будущем Вендела в «Зените»
Новичок «Зенита» Денис Адамов оценил тренировку команды в Михайловском саду Русского музея
Медведев рассказал, почему «Зенит» не объявил об уходе Малкома
Медведев: «Вендел тренируется. Хотим ли его продать? У нас товар, у вас купец»
Семак рассказал, что не все игроки «Зенита» рискнули выйти в бутсах на газон в Михайловском саду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Младен Кашчелан вошел в тренерский штаб «Пари НН»

Булыкин считает, что ЦСКА с уходом Медины и Дивеева стал слабее