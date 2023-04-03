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В Нидерландах считают тюремный срок Влута концом карьеры игрока: «После отбытия срока он не вернется в футбол»

Микеле Антонов
Корреспондент
Футболист Рай Влут
Рай Влут.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Голландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение нидерландской прокуратуры приговорить форварда «Урала» Рая Влута к 2,5 годам лишения свободы.

«Конечно, если он приедет в Голландию, ему придется сесть в тюрьму. Адвокат потерпевших запросил больший срок, чтобы он сразу сел в тюрьму. Сейчас им надо ждать, когда Рай снова приедет в Голландию. После отбытия срока он не вернется в профессиональный футбол. Это может значить конец карьеры Влута. Возможно, Рай сможет отбыть срок после окончания карьеры. Но судья не говорил о том, что это возможно. Шансы на апелляцию? Всегда есть такая возможность. Но ему и так уменьшили срок. Так что не уверен, что ему могут еще снизить срок. Он скорее всего останется тем же», — сказал Каптейнс «СЭ».

В ноябре 2021-го автомобиль Влута попал в ДТП, столкнувшись с машиной, в которой находилась семья с детьми. 4-летний ребенок не выжил. В организме Влута обнаружили 1,18 промилле алкоголя. 20 марта прокуратура Нидерландов запросила для него 3,5 года тюрьмы.

С сентября прошлого года 27-летний голландец выступает за «Урал».

Футбол
ФК Урал
Рай Влут
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