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Сегодня, 11:11

В Нидерландах заявили, что шансы Промеса на успешность апелляции невелики: «Доказательства неопровержимы»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс в комментарии «СЭ» отреагировал на решение суда Амстердама приговорить нападающего «Спартака» Квинси Промеса к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

«Он имеет право подать апелляцию. Я не думаю, что шансы на успех очень велики. Доказательства неопровержимы. Лучшее, что он может сделать, чтобы избежать тюрьмы, — это остаться в России. Когда он приедет в Нидерланды или отправится в страну, у которой есть договор с Нидерландами, он будет арестован», — сказал Каптейнс «СЭ».

Инцидент между Промесом и его двоюродным братом произошел в июле 2020 года во время семейной вечеринки. В результате конфликта футболист ударил родственника ножом в ногу.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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