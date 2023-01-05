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Сегодня, 16:46

В «Нижнем Новгороде» назвали информацию о переходе Агапова в ЦСКА преждевременной

Константин Белов
Корреспондент
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Спортивный директор «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов прокомментировал «СЭ» информацию о переходе защитника Ильи Агапова в ЦСКА.

Ранее агент игрока рассказал подробности о трансфере футболиста в московский клуб.

«До сих пор к Агапову есть интерес из еще одного клуба, кроме ЦСКА. Когда клубы договорятся о финансовых составляющих и медицинском осмотре, то вы все узнаете из официальных источников. Агент Агапова пока поспешил с объявлением перехода Агапова в ЦСКА, пока никаких бумаг между клубами не было подписано», — сказал Кудряшов «СЭ».

Агапов выступает за «Нижний Новгород» с июля 2022 года, он перешел в команду из «Спартака-2». В сезоне-2022/23 21-летний россиянин принял участие в 16 матчах нижегородцев и не отличился результативными действиями.

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