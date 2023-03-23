В «Нижнем Новгороде» опровергли возможную отставку Горлова

Сегодня, 11:28
Спортивный директор «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о близкой отставке главного тренера команды Артема Горлова.
«Впервые слышу. Тренер готовит команду к игре с «Локомотивом». На 25 марта запланирована игра с «Химиком», — сказал Кудряшов «СЭ».
Ранее «Р-Спорт» с ссылкой на источник сообщил, что главный тренер «Нижнего Новгорода» Артем Горлов близок к отставке.
Нижегородцы проиграли все три матча в РПЛ после возобновления сезона: «Зениту» (0:3), «Ростову» (1:2) и «Торпедо» (техническое поражение 0:3).