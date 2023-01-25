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Сегодня, 15:57

В «Нижнем Новгороде» ответили на вопрос о возможном подписании контракта с Глушаковым

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Денис Глушаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Спортивный директор «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов ответил на вопрос «СЭ» о возможном подписании контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

«Глушаков пока не подписал контракт, просто тренируется с командой. Готовится», — сказал Кудряшов «СЭ».

Во вторник, 24 января, «Нижний Новгород» сообщил, что Глушаков прибыл на просмотр в команду.

В этом сезоне 35-летний футболист провел 19 матчей за «Химки» во всех турнирах, забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу. В январе стороны расторгли контракт.

Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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