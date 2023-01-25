В «Нижнем Новгороде» ответили на вопрос о возможном подписании контракта с Глушаковым

Спортивный директор «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов ответил на вопрос «СЭ» о возможном подписании контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

«Глушаков пока не подписал контракт, просто тренируется с командой. Готовится», — сказал Кудряшов «СЭ».

Во вторник, 24 января, «Нижний Новгород» сообщил, что Глушаков прибыл на просмотр в команду.

В этом сезоне 35-летний футболист провел 19 матчей за «Химки» во всех турнирах, забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу. В январе стороны расторгли контракт.