В «Нижнем Новгороде» подтвердили, что Горлов будет новым главным тренером команды

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов сообщил, что новым главным тренером команды будет Артем Горлов, информирует ТАСС.

Он также отметил, что стороны заключили контракт на три года.

31 декабря «Енисей» и тренер Артем Горлов договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному соглашению сторон.

После окончания первой части сезона РПЛ Михаил Галактионов покинул пост главного тренера «Нижнего Новгорода» и перебрался на работу в «Локомотив».

«Нижний» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 19 очков в 17 турах.