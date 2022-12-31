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Сегодня, 14:48

В «Нижнем Новгороде» подтвердили, что Горлов будет новым главным тренером команды

Артем Горлов стал главным тренером клуба «Нижний Новгород»
Иван Шитик
Корреспондент
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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов сообщил, что новым главным тренером команды будет Артем Горлов, информирует ТАСС.

Он также отметил, что стороны заключили контракт на три года.

31 декабря «Енисей» и тренер Артем Горлов договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному соглашению сторон.

После окончания первой части сезона РПЛ Михаил Галактионов покинул пост главного тренера «Нижнего Новгорода» и перебрался на работу в «Локомотив».

«Нижний» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 19 очков в 17 турах.

Источник: https://tass.ru/sport/16727461
ФК Нижний Новгород
Артем Горлов
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