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Сегодня, 17:48

В «Нижнем Новгороде» подтвердили переход Яковлева из ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент
Владислав Яковлев.
Фото ФК ЦСКА
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Спортивный директор «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о переходе в клуб нападающего ЦСКА Владислава Яковлева на правах аренды.

«Да, Владислав Яковлев переходит в «Нижний Новгород». Переговоры с ЦСКА уже прошли, именно поэтому Яковлев не поехал с ними на сборы. Аренда будет рассчитана до конца года. Есть ли опция выкупа? Да, она есть. Мы футболистов без опции выкупа в аренду не берем», — сказал Кудряшов «СЭ».

20-летний Владислав Яковлев сыграл в 14 матчах за основной состав ЦСКА. На счету игрока 1 гол и 1 голевая передача.

Ранее в ЦСКА из «Нижнего Новгорода» перешел 21-летний защитник Илья Агапов.

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