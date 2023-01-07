В «Нижнем Новгороде» подтвердили переход Яковлева из ЦСКА

Спортивный директор «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о переходе в клуб нападающего ЦСКА Владислава Яковлева на правах аренды.

«Да, Владислав Яковлев переходит в «Нижний Новгород». Переговоры с ЦСКА уже прошли, именно поэтому Яковлев не поехал с ними на сборы. Аренда будет рассчитана до конца года. Есть ли опция выкупа? Да, она есть. Мы футболистов без опции выкупа в аренду не берем», — сказал Кудряшов «СЭ».

20-летний Владислав Яковлев сыграл в 14 матчах за основной состав ЦСКА. На счету игрока 1 гол и 1 голевая передача.

Ранее в ЦСКА из «Нижнего Новгорода» перешел 21-летний защитник Илья Агапов.