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Сегодня, 11:33

В «Нижнем Новгороде» прокомментировал возможный уход Галактионова в «Локомотив»

Руслан Минаев

Спортивный директор «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов прокомментировал информацию о возможном уходе главного тренера клуба Михаила Галактионова в «Локомотив».

«Пока никаких переговоров ни с кем мы не ведем, и не вели. У нас есть действующий специалист, поэтому некорректно с нашей стороны вести переговоры с другими тренерами», — цитирует Кудряшова Sport24.

По информации СМИ, в список кандидатов на пост главного тренера «Локомотива» входят также Вадим Евсеев, Сергей Юран и Юрий Семин.

«Нижний Новгород» занимает 10-е место в турнирной таблице после 12 туров.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-16-sportivnyy-direktor-nizhnego-novgoroda-nikakikh-peregovorov-ni-s-kem-ne-vedem-u-nas-yest-deystvuyushchiy-trener

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