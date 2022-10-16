В «Нижнем Новгороде» прокомментировал возможный уход Галактионова в «Локомотив»

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Спортивный директор «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов прокомментировал информацию о возможном уходе главного тренера клуба Михаила Галактионова в «Локомотив».
«Пока никаких переговоров ни с кем мы не ведем, и не вели. У нас есть действующий специалист, поэтому некорректно с нашей стороны вести переговоры с другими тренерами», — цитирует Кудряшова Sport24.
По информации СМИ, в список кандидатов на пост главного тренера «Локомотива» входят также Вадим Евсеев, Сергей Юран и Юрий Семин.
«Нижний Новгород» занимает 10-е место в турнирной таблице после 12 туров.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования