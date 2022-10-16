В «Нижнем Новгороде» прокомментировал возможный уход Галактионова в «Локомотив»

Спортивный директор «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов прокомментировал информацию о возможном уходе главного тренера клуба Михаила Галактионова в «Локомотив».

«Пока никаких переговоров ни с кем мы не ведем, и не вели. У нас есть действующий специалист, поэтому некорректно с нашей стороны вести переговоры с другими тренерами», — цитирует Кудряшова Sport24.

По информации СМИ, в список кандидатов на пост главного тренера «Локомотива» входят также Вадим Евсеев, Сергей Юран и Юрий Семин.

«Нижний Новгород» занимает 10-е место в турнирной таблице после 12 туров.