В «Нижнем Новгороде» прокомментировали информацию о согласованном контракте Галактионова с «Локомотивом»

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Глава пресс-службы «Нижнего Новгорода» Сергей Козунов отреагировал на информацию о том, что главный тренер клуба Михаил Галактионов согласовал с «Локомотивом» трехлетний контракт.
«Он сегодня на матче, как это может быть правдой? Я удивлен и ничего не могу сказать по этой информации», — приводит Metaratings.ru слова Козунова.
16 октября «Чемпионат» сообщил о том, что Галактионов согласовал контракт с «Локомотивом» и займет должность главного тренера клуба либо после воскресного матча 13-го тура РПЛ «Нижнего» с «Зенитом», либо перед зимней паузой.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования