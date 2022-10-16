В «Нижнем Новгороде» прокомментировали информацию о согласованном контракте Галактионова с «Локомотивом»

Глава пресс-службы «Нижнего Новгорода» Сергей Козунов отреагировал на информацию о том, что главный тренер клуба Михаил Галактионов согласовал с «Локомотивом» трехлетний контракт.

«Он сегодня на матче, как это может быть правдой? Я удивлен и ничего не могу сказать по этой информации», — приводит Metaratings.ru слова Козунова.

16 октября «Чемпионат» сообщил о том, что Галактионов согласовал контракт с «Локомотивом» и займет должность главного тренера клуба либо после воскресного матча 13-го тура РПЛ «Нижнего» с «Зенитом», либо перед зимней паузой.