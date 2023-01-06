Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:54

В «Нижнем Новгороде» прокомментировали переход защитника Ильи Агапова в ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал переход защитника Ильи Агапова в ЦСКА.

«Игрок пошел на повышение, и мы желаем удачи Илье. В зимнее трансферное окно мы будем искать замену Агапову, но достигнутое соглашение позволит нам в целом усилить работу по комплектованию команды. Стратегия клуба дает результаты, раскрывая потенциал молодых игроков. Мы стремимся к стабильной и качественной трансферной политике на уровне команд РПЛ. Достигнутая договоренность — важный шаг в развитии клуба.

А для Агапова это новый вызов. И мы желаем Илье успехов», — приводит слова Измайлова пресс-служба нижегородцев.

21-летний защитник подписал контракт с московским клубом до 2027 года.

ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Илья Агапов
1
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тела первых покорителей Эвереста ищут почти сто лет. Загадка великой горы
Российский новичок НХЛ снова зажег! Оформил быстрый дубль и начал камбек команды
Социальный фонд РФ одобрил выплаты единого пособия для 80 тыс. детей
WarGonzo: российские войска прорвали оборону ВСУ в центре Соледара в ходе наступления
Американский полковник указал на желание Польши захватить часть Украины в обход НАТО
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Колосков: «Я бы отнесся отрицательно, если бы «Лужники» переименовали в честь Пеле»
Руководство «Торпедо» ведет переговоры с «Ахматом» по трансферу Трошечкина
Защитник Илья Агапов попрощался с нижегородскими болельщиками после переход в ЦСКА
ЦСКА объявил о подписании контракта с защитником Агаповым до 2027 года
ЦСКА анонсировал трансфер экс-защитника «Спартака» Агапова
Источник: «Зенит» подписал контракт с защитником «Коринтианса» Ренаном
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

ЦСКА объявил о подписании контракта с защитником Агаповым до 2027 года

Защитник Илья Агапов попрощался с нижегородскими болельщиками после переход в ЦСКА