В «Нижнем Новгороде» прокомментировали переход защитника Ильи Агапова в ЦСКА

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал переход защитника Ильи Агапова в ЦСКА.

«Игрок пошел на повышение, и мы желаем удачи Илье. В зимнее трансферное окно мы будем искать замену Агапову, но достигнутое соглашение позволит нам в целом усилить работу по комплектованию команды. Стратегия клуба дает результаты, раскрывая потенциал молодых игроков. Мы стремимся к стабильной и качественной трансферной политике на уровне команд РПЛ. Достигнутая договоренность — важный шаг в развитии клуба.

А для Агапова это новый вызов. И мы желаем Илье успехов», — приводит слова Измайлова пресс-служба нижегородцев.

21-летний защитник подписал контракт с московским клубом до 2027 года.