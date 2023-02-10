Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «Уверен, Глушаков поможет нам в решении поставленных на сезон задач»

Сегодня, 15:09
Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал подписание контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.
«Денис — опытный футболист, который непременно должен усилить нашу команду. Мы рады, что Глушаков станет частью нашего клуба. В «Нижнем Новгороде» собраны молодые ребята, которым важна помощь и поддержка со стороны таких больших профессионалов. Думаю, и в игре, и в тренировочном процессе у него будет чему поучиться.
Уверен, Глушаков поможет нам в решении поставленных на сезон задач. У Дениса есть опыт борьбы за титулы, опыт выступлений за сборную. Нам нужен футболист, познавший вкус больших побед и способный вдохновить партнеров по команде. Денис за время сборов уже влился в коллектив. Желаем ему проявить себя в составе нашего клуба», — приводит слова Измайлова пресс-служба клуба.
Контракт 36-летнего хавбека рассчитан до конца сезона с опцией продления.