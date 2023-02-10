0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:09

Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «Уверен, Глушаков поможет нам в решении поставленных на сезон задач»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал подписание контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

«Денис — опытный футболист, который непременно должен усилить нашу команду. Мы рады, что Глушаков станет частью нашего клуба. В «Нижнем Новгороде» собраны молодые ребята, которым важна помощь и поддержка со стороны таких больших профессионалов. Думаю, и в игре, и в тренировочном процессе у него будет чему поучиться.

Уверен, Глушаков поможет нам в решении поставленных на сезон задач. У Дениса есть опыт борьбы за титулы, опыт выступлений за сборную. Нам нужен футболист, познавший вкус больших побед и способный вдохновить партнеров по команде. Денис за время сборов уже влился в коллектив. Желаем ему проявить себя в составе нашего клуба», — приводит слова Измайлова пресс-служба клуба.

Контракт 36-летнего хавбека рассчитан до конца сезона с опцией продления.

Источник: https://t.me/fcnn52/5397
Денис Глушаков
ФК Нижний Новгород
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лучший чешский игрок подвергся обструкции за фото с Овечкиным. Казалось бы, при чем тут Гашек?
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двух россиян
Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона
Секретарь горсовета Запорожья сообщил о повреждении энергетических объектов города
Воздушную тревогу объявили в Киеве и областях на востоке Украины
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Александр Глеб: «Думаю, у Дзюбы хорошая мотивация. Все же «Локомотив» — это имя в российском чемпионате»
«Зенит» объявил состав на товарищеский матч в «Араратом»
Серебряный призер ЧМ-1998 в составе сборной Бразилии назвал самого яркого бразильца в истории чемпионата России
«Нижний Новгород» объявил о подписании Глушакова
Джованни сравнил Клаудиньо с молодым Неймаром
Кечинов — о Глушакове в «Нижнем Новогороде»: «Он усилит команду, несмотря на возраст»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Нижний Новгород» объявил о подписании Глушакова

Серебряный призер ЧМ-1998 в составе сборной Бразилии назвал самого яркого бразильца в истории чемпионата России