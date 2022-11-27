В «Нижнем Новгороде» рассказали, когда объявят имя главного тренера команды

27 ноября, 21:32
Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов рассказал, когда клуб объявит имя главного тренера команды.
— Когда назовете главного тренера?
— Скоро.
— Овчинников будет?
— Вы, наверное, лучше меня знаете.
— Когда назначите главного тренера?
— До конца года назовем. Успеем ли до конца недели? Думаю, нет.
— Дюков сказал, что на ближайшем исполкоме будет рассматриваться вопрос о переходе в АФК. Какое у вас к этому отношение?
— Это сложный вопрос. Есть плюсы и минусы, как и во всех вопросах.
— Галактионов говорил, что «Локомотив» будет возвращать всех молодых игроков. По Рыбчинскому были запросы?
— У нас его аренда до конца сезона. Это бы будем обдумывать в апреле-мае месяце. Без права выкупа аренда, но его игрой довольны.