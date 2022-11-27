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27 ноября, 21:32

В «Нижнем Новгороде» рассказали, когда объявят имя главного тренера команды

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов рассказал, когда клуб объявит имя главного тренера команды.

— Когда назовете главного тренера?

— Скоро.

— Овчинников будет?

— Вы, наверное, лучше меня знаете.

— Когда назначите главного тренера?

— До конца года назовем. Успеем ли до конца недели? Думаю, нет.

— Дюков сказал, что на ближайшем исполкоме будет рассматриваться вопрос о переходе в АФК. Какое у вас к этому отношение?

— Это сложный вопрос. Есть плюсы и минусы, как и во всех вопросах.

— Галактионов говорил, что «Локомотив» будет возвращать всех молодых игроков. По Рыбчинскому были запросы?

— У нас его аренда до конца сезона. Это бы будем обдумывать в апреле-мае месяце. Без права выкупа аренда, но его игрой довольны.

Футбол
ФК Нижний Новгород
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