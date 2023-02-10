0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:28

В «Нижнем Новгороде» сообщили о подписании контакта с Глушаковым

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Денис Глушаков.
Фото ФК «Нижний Новгород»
Telegram Дзен

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил о подписании контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

«Подписан ли контакт с Глушаковым? Да», — сказал Измайлов «СЭ».

Ранее о подписании контракта сообщал «Чемпионат».

24 января «Нижний Новгород» объявил, что Глушаков прибыл на просмотр в команду. Ранее он выступал за «Химки». В 14 матчах текущего сезона чемпионата России полузащитник отдал одну результативную передачу. В начале января 36-летний Глушаков и подмосковный клуб расторгли контракт по соглашению сторон.

Нижегородцы занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 19 очков.

Денис Глушаков. В «Нижнем Новгороде» раскрыли детали контракта Глушакова
Денис Глушаков
РПЛ
ФК Нижний Новгород
8
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
Лучший чешский игрок подвергся обструкции за фото с Овечкиным. Казалось бы, при чем тут Гашек?
В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двух россиян
Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона
Секретарь горсовета Запорожья сообщил о повреждении энергетических объектов города
Воздушную тревогу объявили в Киеве и областях на востоке Украины
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
В «Нижнем Новгороде» раскрыли детали контракта Глушакова
Зачем «Локо» Дзюба. Зачем Кержакову Кипр. Колонка Казакова
Агент Мирзова сообщил об отсутствии переговоров с «Химками» по новому контракту
«Крылья Советов» в товарищеском матче победили молодежную команду «Спартака»
Агент Дивеева: «Есть ли альтернатива на случай, если не договоримся с ЦСКА? У Игоря их много»
«Оренбург» обратился в «Униря Деж» в связи с компенсацией за отмену товарищеского матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Спартак» рассматривает вариант с арендой Классена

В «Нижнем Новгороде» раскрыли детали контракта Глушакова