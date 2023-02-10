В «Нижнем Новгороде» сообщили о подписании контракта с Глушаковым

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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил о подписании контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.
«Подписан ли контакт с Глушаковым? Да», — сказал Измайлов «СЭ».
Ранее о подписании контракта сообщал «Чемпионат».
24 января «Нижний Новгород» объявил, что Глушаков прибыл на просмотр в команду. Ранее он выступал за «Химки». В 14 матчах текущего сезона чемпионата России полузащитник отдал одну результативную передачу. В начале января 36-летний Глушаков и подмосковный клуб расторгли контракт по соглашению сторон.
Нижегородцы занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 19 очков.
ToLkUnet
Реально усилит, Денису удачи, Нижний не прогадает.
10.02.2023
ЯотВолоди
Разваливать командный дух, любого футбольного коллектива, это у Глушакова, заложено на генетическом уровне, как у хищника...Таких невозможно переделать!
10.02.2023
Дамис Каребидес
Грязный Глу
10.02.2023
Slim Tallers
На главной странице речь идёт о подписании "контакта" а не контракта.
10.02.2023
légionnaire
что касается Глушенкова, там с агрессивностью и головой есть определенные сложности, посмотрим как впишется
10.02.2023
légionnaire
я про Дзюбу, хорошая бы связка была
10.02.2023
Южная Столица 61
Пари НН тоже в пердив вместе с Томкой.
10.02.2023
spartsmen
теперь придётся чуть-чуть за горький притапливать ...
10.02.2023
ОстроV Zаячий
Есть контакт!
10.02.2023
Griban
пиняеву 18. глущенкову 23 . где пенсионеры?
10.02.2023
Griban
а как же связка пиняев глущенков?) + большой дзюба.... хороший треугольник может получиться
10.02.2023
Андрей
А я верю что поможет :angry:
10.02.2023
Chen_1979
Надеюсь Глушаков поможет Нижнему отрваться от зоны вылета и оставить там Локомотив, везущий бревно в неизвестность.
10.02.2023
légionnaire
нет бы в Локомотив, как все пенсионеры
10.02.2023
Chausov Alexey
"Это похороны" (с)
10.02.2023
James Gang
Ну теперь всем кабзда, сам Глушак перешёл в Нижний :)
10.02.2023
БорщисалО
Удачи!
10.02.2023
shpasic
"этого Глушакова в Химках видал!"
10.02.2023