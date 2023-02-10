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Сегодня, 13:28

В «Нижнем Новгороде» сообщили о подписании контракта с Глушаковым

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Денис Глушаков.
Фото ФК «Нижний Новгород»
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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил о подписании контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

«Подписан ли контакт с Глушаковым? Да», — сказал Измайлов «СЭ».

Ранее о подписании контракта сообщал «Чемпионат».

24 января «Нижний Новгород» объявил, что Глушаков прибыл на просмотр в команду. Ранее он выступал за «Химки». В 14 матчах текущего сезона чемпионата России полузащитник отдал одну результативную передачу. В начале января 36-летний Глушаков и подмосковный клуб расторгли контракт по соглашению сторон.

Нижегородцы занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 19 очков.

Денис Глушаков. В «Нижнем Новгороде» раскрыли детали контракта Глушакова
Денис Глушаков
РПЛ
ФК Нижний Новгород
12
19
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  • ToLkUnet

    Реально усилит, Денису удачи, Нижний не прогадает.

    10.02.2023

  • ЯотВолоди

    Разваливать командный дух, любого футбольного коллектива, это у Глушакова, заложено на генетическом уровне, как у хищника...Таких невозможно переделать!

    10.02.2023

  • Дамис Каребидес

    Грязный Глу

    10.02.2023

  • Slim Tallers

    На главной странице речь идёт о подписании "контакта" а не контракта.

    10.02.2023

  • légionnaire

    что касается Глушенкова, там с агрессивностью и головой есть определенные сложности, посмотрим как впишется

    10.02.2023

  • légionnaire

    я про Дзюбу, хорошая бы связка была

    10.02.2023

  • Южная Столица 61

    Пари НН тоже в пердив вместе с Томкой.

    10.02.2023

  • spartsmen

    теперь придётся чуть-чуть за горький притапливать ...

    10.02.2023

  • ОстроV Zаячий

    Есть контакт!

    10.02.2023

  • Griban

    пиняеву 18. глущенкову 23 . где пенсионеры?

    10.02.2023

  • Griban

    а как же связка пиняев глущенков?) + большой дзюба.... хороший треугольник может получиться

    10.02.2023

  • Андрей

    А я верю что поможет :angry:

    10.02.2023

  • Chen_1979

    Надеюсь Глушаков поможет Нижнему отрваться от зоны вылета и оставить там Локомотив, везущий бревно в неизвестность.

    10.02.2023

  • légionnaire

    нет бы в Локомотив, как все пенсионеры

    10.02.2023

  • Chausov Alexey

    "Это похороны" (с)

    10.02.2023

  • James Gang

    Ну теперь всем кабзда, сам Глушак перешёл в Нижний :)

    10.02.2023

  • БорщисалО

    Удачи!

    10.02.2023

  • shpasic

    "этого Глушакова в Химках видал!"

    10.02.2023

    • «Спартак» рассматривает вариант с арендой Классена

    В «Нижнем Новгороде» раскрыли детали контракта Глушакова