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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 19:46

В новом сезоне российские команды смогут производить до семи замен

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Российские команды при определенных условиях будут иметь возможность производить до семи замен в сезоне-2024/25, сообщается на официальном сайте РФС.

С нового сезона в правила внесено уточнение, следовательно которому в случае, если команда А использовала максимальное количество замен (5) в матче и игрок получит черепно-мозговую травму, коллектив сможет произвести дополнительную замену футболиста.

После проведения дополнительной замены по вышеуказанной причине, команда Б получит возможность также сделать дополнительную замену по любой причине. Такая опция предусмотрена в соответствии со спортивным принципом.

Поправки в регламенте имеют обратный эффект. В случае, если футболист команды Б также получает ЧМТ, команда А может произвести вторую дополнительную замену. В общей сложности коллективы могут сменить семь игроков при таком стечении обстоятельств.

Источник: РФС
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