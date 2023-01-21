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Сегодня, 10:27

В новом сезоне Спартак будет выступать в форме от Joma

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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По информации «СЭ», «Спартак» в сезоне-2023/24 сыграет в форме от испанской фирмы Joma. Помимо компании из Толедо красно-белые вели переговоры с Errea и Puma. Однако приоритет в итоге был отдан Joma.

Из-за небольшого количества времени до старта нового сезона Joma не может представить «Спартаку» большого количества эксклюзивных моделей экипировки, хотя клуб, безусловно, в этом заинтересован. Но пока придется выбирать домашний и гостевой комплекты из имеющейся линейки шаблонов.

А вот третий комплект на следующий сезон, который новый технический спонсор тоже готов предоставить, как раз будет эксклюзивным.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
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