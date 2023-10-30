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Сегодня, 18:46

В ноябре молодежка «Зенита» сыграет с «Гуйчжоу Юнайтед» в Китае

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Молодежная команда «Зенита» 17 ноября сыграет со сверстниками из «Гуйчжоу Юнайтед» в Китае, сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

«План Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта позволил расширить и укрепить наше взаимодействие по развитию спорта в России и Китае. В рамках реализации плана 17 ноября в Гуйяне состоится товарищеская игра между молодежными командами петербургского «Зенита» и «Гуйчжоу Юнайтед», — приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

Кроме того, «Зенит» выступит с предложением об обучении для китайских тренеров и футболистов.

Источник: ТАСС
Футбол
ФК Зенит
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