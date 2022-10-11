В Общероссийском профсоюзе футболистов отреагировали на отстранение троих игроков «Химок» от тренировок

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Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал отстранение троих футболистов «Химок» от тренировок с командой.
В понедельник, 10 октября, стало известно, что главный тренер подмосковной команды Спартак Гогниев отстранил защитников Брайана Идову и Дмитрия Тихого, а также полузащитника Илью Камышева.
«У нас с ребятами есть контакт. Изучаем ситуацию. Для нас очевидно, что это связано с тяжелым финансовым положением. Сложилось впечатление, что клуб таким образом пытается выдавить ребят из команды. Будем дальше пытаться урегулировать ситуацию», — приводит «РБ Спорт» слова Зотова.
«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России-2022/23 с 8 очками в 12 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования