В Общероссийском профсоюзе футболистов сообщили, что игроки «Химок» имеют право не выходить на матч против «Зенита»

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что футболисты «Химок» могут бойкотировать матч 25-го тура РПЛ против «Зенита».

Ранее «СЭ» сообщал, что игроки подмосковной команды обсуждают внутри команды такую возможность из-за финансовых проблем клуба и отставки главного тренера Франка Артиги.

«У игроков есть право по трудовому кодексу РФ при невыплате заработной платы приостановить свою трудовую деятельность», — сказал Зотов «СЭ».

Матч 25-го тура РПЛ «Зенит» — «Химки» должен пройти в воскресенье, 20 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — 16.30 по московскому времени.