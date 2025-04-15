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15 апреля, 20:28

В Общероссийском профсоюзе футболистов сообщили, что игроки «Химок» имеют право не выходить на матч против «Зенита»

Дарик Агаларов
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Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что футболисты «Химок» могут бойкотировать матч 25-го тура РПЛ против «Зенита».

Ранее «СЭ» сообщал, что игроки подмосковной команды обсуждают внутри команды такую возможность из-за финансовых проблем клуба и отставки главного тренера Франка Артиги.

«У игроков есть право по трудовому кодексу РФ при невыплате заработной платы приостановить свою трудовую деятельность», — сказал Зотов «СЭ».

Матч 25-го тура РПЛ «Зенит» — «Химки» должен пройти в воскресенье, 20 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — 16.30 по московскому времени.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
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