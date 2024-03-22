В ОФК Белград допустили переход некоторых игроков клуба в «Динамо»

Исполнительный вице-президент ОФК Белград Костадин Терзич прокомментировал возможность ухода игроков клуба в московское «Динамо» в ближайшем будущем.

В четверг, 21 марта, клубы объявили о подписании меморандума о сотрудничестве.

«В первую очередь соглашение с «Динамо» касается развития нашей линии молодежных и юношеских команд. Предполагаются ли в соглашении переходы футболистов основных команд? Мы работаем над этим, у нас много талантливых игроков. Возможно, некоторые из них однажды смогут попасть в основной состав «Динамо». За динамовцев уже выступает сербский футболист Милан Майсторович, оценю его на 10 баллов», — цитирует Терзича ТАСС.

После 20 сыгранных туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 2 очка.

Что касается ОФК, то в данный момент команда из Белграда располагается на первой строчке в первой сербской лиге и с высокой долей вероятности получит повышение в классе по итогам текущего сезона.