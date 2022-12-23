Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:22

В «Оренбург» не поступало предложений по защитнику Гойковичу

Алина Савинова
Telegram Дзен

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что в клуб не поступало предложений по защитнику команды Ренато Гойковичу.

«У нас хорошие отношения с Ренато и его агентом. Если будет какое-то хорошее предложение, то мы его рассмотрим. Но на данный момент никто по нему в клуб не обращался. Его контракт действует еще полтора года, он с нами», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

Ранее агент Гойковича сообщил, что защитником интересуются несколько клубов.

В текущем сезоне 27-летний футболист провел 16 матчей за «Оренбург» во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/orenburg-ne-poluchal-predlozhenij-po-gojkovichu/
Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Полный шок. Жамнову поставили «неуд», у сборной России будет новый тренер
В марте российский футбол похоронят. Подготовка к траурным мероприятиям пройдет в пятницу
Sky News опубликовал спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины
Российские ПВО получили позволяющий легко сбивать ракеты HIMARS софт
Сотрудник Росгвардии спас замерзавшего на улице ребенка на Урале
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Мирзоян — о возможном переходе РФС в Азию: «Надо все посмотреть: плюсы и минусы, обсудить до конца. Тогда и будет приниматься решение»