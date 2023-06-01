В «Оренбурге» анонсировали подписание аргентинца Муро

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о подписании контракта с полузащитником «Химнасии» Томасом Муро.

«Еще не подписали, общаемся. Переговоры сейчас на завершающей стадии. Какого срока соглашения хотим достичь? Пока открытый вопрос», — сказал Андреев «СЭ».

По информации журналиста Сесара Луиса Мерло, оренбуржцы приобретут 50% прав на Муро. Контракт будет рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне 21-летний аргентинец сыграл за «Химнасию» 12 матчей и отдал одну результативную передачу. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 400 тысяч евро.

(Валерия Яшвили)