Спортивный директор «Оренбурга»: «Заключительный трансфер на подходе»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил «СЭ», что клуб в ближайшее время собирается подписать еще одного футболиста.

«Заключительный трансфер на подходе. Надеюсь, что все получится. Если получится, объявим», — сказал Андреев «СЭ».

Трансферное окно в России закрывается 14 сентября.

В летнее трансферное окно состав «Оренбурга» пополнили защитники Максим Сидоров и Арсен Адамов, полузащитник Томас Муро, а также нападающие Эмирджан Гюрлюк и Джастин Куэро.

На данный момент оренбургская команда занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 5 очков за 7 туров. 17 сентября «Оренбург» сыграет против «Локомотива».