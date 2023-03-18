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Сегодня, 12:19

В «Оренбурге» допустили, что могут подписать Гаэля Ондуа летом

Иван Торопцев
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев допустил, что клуб может подписать полузащитника «Ганновера» Гаэля Ондуа в летнее трансферное окно.

«Сейчас мы никого не рассматриваем, никаких переговоров не ведем. Ондуа? Возможно, летом и рассмотрим его кандидатуру. Если мы будем усиливать данную позицию, то, конечно, будем иметь в виду этот вариант», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

27-летний Ондуа — камерунец с российским паспортом, он является воспитанником «Локомотива». В сезоне-2022/23 он принял участие в двух матчах «Ганновера».

Ранее Ондуа заявил, что тренер «Ганновера» перестал ставить его в состав из-за российского гражданства. Контракт футболиста с немецким клубом действует до конца июня 2023 года, летом он может стать свободным агентом.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-orenburga-ondua-letom-mozhem-rassmotret-e-tot-variant/
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Гаэль Ондуа
Футбол
ФК Оренбург
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