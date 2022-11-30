В «Оренбурге» довольны игрой команды в первой части сезона

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подвел итоги первой части сезона.

«Можно сказать, что немного выдохнули, но вся работа еще впереди, — приводит «РБ Спорт» слова Андреева. — Конечно, всегда хочется большего. В целом, мы довольны игрой. Марцел (Личка, тренер команды. — Прим. «СЭ») сказал, что ожидал, что дела будут чуть хуже, но сейчас имеем то, что имеем. Команда здорово идет сейчас. В каких-то моментах могли бы и еще удачнее сыграть».

«Оренбург» с 25 очками после 17 туров ушел на зимний перерыв в чемпионате России на восьмом месте.