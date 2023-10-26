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РПЛ

26 октября, 12:32

В «Оренбурге» довольны работой Деограсии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал будущее главного тренера команды Давида Деограсии.

«Разговоров с Деограсией о возможном продлении контракта нет, его соглашение рассчитано до конца сезона, и в случае, если команда сохранит прописку в РПЛ, оно автоматически продлится. Довольны ли в клубе его работой? Да, нас устраивает. Просто необходимо время, чтобы были стабильно хорошие результаты», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

50-летний испанец возглавил «Оренбург» после ухода Иржи Ярошика в августе этого года. Под руководством Деограсии команда провела 10 матчей, в которых одержала 6 побед, 1 раз сыграла вничью и уступила в 3 встречах.

Источник: «РБ Спорт».
Дмитрий Андреев
Футбол
ФК Оренбург
Давид Деограсия
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