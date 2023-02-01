В «Оренбурге» назвали новые сроки получение денег за переход Писарского в «Крылья»

Генеральный директор «Оренбурга» Сергей Афанасьев назвал сроки получения денег в результате перехода нападающего Владимира Сычевого (Писарского) в «Крылья Советов».

«На сегодняшнее утро никаких движений по расчетному счету не было. Из «Крыльев» никаких обращений не было — ждем оплаты. Может быть, в течение дня, но по договору [перевод средств должен состояться] до 5 февраля, хотя разговор шел о 1 февраля», — цитирует Афанасьева ТАСС.

Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга» 25 января, подписав с клубом контракт сроком на 3,5 года. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 1,35 миллиона евро.

В этом сезоне Писарский забил 14 голов в РПЛ и делит первое место в списке лучших бомбардиров с вингером «Спартака» Квинси Промесом.